Le Marché de St-Martin de retour avec un accent plus régional

Le traditionnel Marché de St-Martin revient avec des couleurs plus régionales. Il se tiendra en vieille ville de Porrentruy du 11 au 14 novembre et lors du week-end du revira les 19 et 20 novembre. Les organisateurs ont présenté ce mercredi les contours de la 24e édition qui marque le grand retour de la manifestation dans le chef-lieu ajoulot. Ils n’avaient rien mis sur pied ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire. La Municipalité avait, de son côté, organisé un événement « Covid compatible » l’année passée.





Un retour régional

« Pour l’hôte d’honneur, la présence du Musée des Vieilles traditions à Grandfontaine nous permet d’être plus régional, annonce Sophie Barthod-Gressot. Et puis au niveau des animations musicales, nous avons trouvé beaucoup de groupes régionaux », ajoute la présidente du Marché de St-Martin. Ce choix a été motivé par la pause liée au coronavirus. « C’est une question de budget. Nous n’avons pas eu de manifestation pendant deux ans. Dès que vous partez à l’extérieur et faites appel à des professionnels, le budget peut monter très vite », explique-t-elle.