Le SIDP prendra en main la rénovation de Stockmar

Le maire de Fontenais Yves Petignat a tenu à faire part de son inquiétude quant à la charge supplémentaire que représentera cette nouvelle mission pour le SIDP. « Fontenais soutient ce projet, mais alors que le comité du SIDP se dit surchargé, je me dois d'exprimer mon inquiétude » a-t-il déclaré.





Craintes financières

Des inquiétudes, il y en a eu surtout en début de séance mercredi soir au moment de discuter du financement d’un projet de politique régionale (LPR) destiné à l’accueil économiqu e. Didier Jolissaint, maire de Courgenay, a pris la parole pour relayer certaines craintes exprimées par le conseil communal de son village. « Il y a des inquiétudes financières, des incertitudes liées à la guerre, la hausse des coûts de l’énergie, des taux d’intérêt. En 10 ans de mairie, je n’ai jamais été aussi inquiet. » Des craintes également exprimées par Romain Schaer, maire de La Baroche. « Ce n’est pas le bon moment. On parle de 40'000 francs, mais cela s’ajoute à d’autres dépenses. À mon avis il faut stopper les machines et attendre de voir comment la situation évolue. » Des inquiétudes que le maire de Porrentruy Gabriel Voirol a tenu à tempérer. « Cette frilosité n’est pas souhaitable dans la situation actuelle. C’est un investissement nécessaire, il doit permettre d’amener de nouvelles entreprises dans la région et donc de nouvelles rentrées d’argent. » Le projet a finalement été accepté par 15 voix contre 3. Les délégués ont également largement accepté de créer un poste d’animateur de l’Espace-loisirs à Porrentruy qui sera financé en partie par un projet LPR. « Cela contribue à la mise en valeur de la patinoire et permettra à cet objet phare de la région de s’inscrire dans un projet touristique », a déclaré Stéphane Babey à l’issue du vote.





La patinoire au coeur des discussions

Il était largement question de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs mercredi soir. Les délégués ont accepté le décompte final de la rénovation et la construction de l’infrastructure présenté début octobre. Ils ont également largement accepté l’ouverture d’une ligne de crédit de 250'000 francs auprès d’une banque pour faire face aux éventuels problèmes de trésorerie de la patinoire. « Il s’agit d’un matelas de sécurité pour garantir le bon fonctionnement du SIDP explique Thierry Crétin, maire de Basse-Allaine. Avec ce crédit, on ne finance pas un déficit. La somme doit permettre de faire face aux flux de trésorerie et de ne pas devoir dépendre d’une rentrée d’argent pour pouvoir régler une facture en temps et en heure. Certaines rentrées d'argent se font de manière trimestrielle ou semestrielle. Mais la facture d'électricité tombe tous les mois. »