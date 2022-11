Dix ans de chansons avec le chœur FM’Air : Une constellation de bonheurs

La halle polyvalente du Noirmont est investie depuis plus d’une semaine par les membres du choeur FM’Air qui répètent leur nouveau spectacle : Chants des Étoiles. Plus de 80 chanteurs, de la danse, de la comédie et des séquences vidéo souvenirs vont animer le spectacle du dixième anniversaire de la société.

Des chansons de Johnny Hallyday, Charles Aznavour et de Michel Sardou sont accompagnées de lumières, de costumes et de quelques chorégraphies et entrecoupées de petites séquences filmées et projetées sur grand écran. Le tout est orchestré par le chef du chœur Pascal Arnoux.

Reportage et ambiances lors de la dernière répétition générale de lundi avec Florence Girard, présidente de la société et quelques membres.