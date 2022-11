Du renouveau pour les Tribunes baroques

Tribunes baroques revient et se renouvelle quelque peu. Les concerts de samedi et dimanche marqueront le retour d’une grande édition pour la première fois après une pause forcée par la pandémie de Covid, mais ils seront également synonymes d’un autre changement : exit Jean-Sébastien Bach, compositeur traditionnellement mis à l’honneur par Tribunes baroques, et bonjour Georg Friedrich Händel. Une cinquantaine de musiciens internationaux, une grosse vingtaine de chanteurs professionnels, et une dizaine d’amateurs régionaux interpréteront en effet Le Messie, pièce écrite par le second nommé.

Gabriel Wolfer, président de Pro Musica – qui organise, en coopération avec les Amis de la Musique et de l’orgue de St-Ursanne et musicAjoie, les Tribunes baroques – explique les dessous de ce renouveau : « On a tellement été influencé par la vision de Jean-Sébastien Bach qu’on a voulu se tourner vers un autre compositeur, et vers une autre œuvre emblématique. » Nul doute qu’Händel fera (presque) oublier Bach aux Jésuites. /tbe