Le nouveau skatepark sort de terre à Porrentruy

Porrentruy se dote à nouveau d’un skatepark. Le chantier s’est ouvert il y a un mois dans la zone industrielle du Voyebœuf, sous le pont de l’A16. Budgétisé à 200'000 francs, le site sera financé en grande partie par la municipalité de Porrentruy puisque l’ancien skatepark a été démonté pour faire de la place à la patinoire. C’est l’association Mizen Drope qui porte ce projet et qui a réfléchi à l’agencement du site. L’espace de 620m2 est certes plus restreint que le précédent, mais il sera mieux aménagé, selon un des membres de Mizen Drope. Tonyo trouve symbolique sa présence sous un pont : « historiquement, le premier skatepark a été construit sous un pont à Portland aux Etats-Unis ». Sur la parcelle, deux grands éléments prendront place à l’est du site, cinq autres plus petits se trouveront sur les côtés.