Les armoiries jurassiennes s'exposent au Musée de l'Hôtel-Dieu

Une nouvelle exposition sera vernie samedi au Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy. Intitulée « Les Armoiries, figures et couleurs de notre identité », elle met en avant plusieurs dizaines de blasons, qu'ils soient liés aux familles jurassiennes, aux communes ou aux différents districts. Cette exposition est liée à la future parution du livre L'Armorial du Jura, édité par la Société jurassienne d'émulation (SJE) et écrit par Nicolas Vermot.





Les armoiries, symboles identitaires

Les armoiries ont commencé à émerger au Moyen-Age, à travers les familles nobles et guerrières. Petit à petit, d'autres familles bourgeoises se sont dotées de blasons, et les armoiries sont restées à la mode jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elles ne sont plus systématiquement exposées dans les foyers, mais elles continuent à raconter des histoires et témoigner de l'identité de la région et de ses habitants. L'exposition au musée bruntrutain permet de découvrir diverses illustrations et les bases de l'héraldique, soit l'étude des armoiries.