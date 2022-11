Le député CS-POP au Parlement jurassien Christophe Schaffter juge que l’enfance n’est aujourd’hui pas assez impliquée dans la prise de décisions. Dans un postulat déposé lors de la dernière séance du législatif, il plaide pour le principe « un être humain = une voix ». Le gouvernement est ainsi invité à permettre à tous les citoyens, dès leur naissance, de voter, d’élire et de signer des initiatives et référendums. Jusqu’à ce que l’enfant soit capable de voter ou d’élire seul, les parents ou représentants légaux feraient office d’intermédiaires et pourraient donc faire usage de ces droits au nom de l’enfant.

Pour Christophe Schaffter, il semble impensable que les adultes n’agissent pas dans l’intérêt de l’enfant. « Les personnes les mieux placées pour défendre les intérêts des enfants, ce sont les parents. On part de ce principe-là. Si ce n’est pas le cas, alors il faut intervenir et prendre d’autres mesures. » Le député insiste sur le fait que les choix du peuple lors des votations ou élections portent sur l’avenir. « C’est dans ce sens-là que les parents sont invités à prendre les décisions les plus justes pour et dans l’intérêt des enfants. »





Apprendre à se faire une opinion

Les familles se trouveraient donc avantagées par un tel système, qui leur conférerait davantage de poids. Mais pour Christophe Schaffter, la société actuelle ne tergiverse pas tant pour faire une place aux enfants dans d’autres domaines. « L’enfant-consommateur est lui déjà clairement installé dans les circuits économiques, et ça ne gêne personne », écrit-il dans son postulat. L’avocat relève également le poids accordé à l’enfant dans le système judiciaire. « L’enfant existe déjà dans le monde judiciaire, dans le monde économique. Ici, l’idée est de lui donner également une existence dans le monde politique. » À travers l’éducation familiale et scolaire, l’enfant apprendrait ainsi petit à petit à grandir en société et à se forger une opinion en vue de voter et d’élire, estime le député CS-POP.

Le postulat de Christophe Schaffter est co-signé par deux membres des Verts jurassiens, Magali Rohner et Lucien Ourny. /lad