Un programme traditionnel pour le Chœur de chambre jurassien

Jesu, meine Freude de Jean-Sébastien Bach et le Requiem de Gabriel Fauré : c’est à deux œuvres plutôt traditionnelles que s’attaqueront une trentaine de choristes du Chœur de chambre jurassien, accompagnés par un organiste et deux solistes invités, samedi 12 novembre à l’église de Saignelégier et dimanche 13 novembre à l’église St-Marcel de Delémont.

Le directeur du chœur, Mark Kölliker explique que ses ouailles sont aux prises avec deux morceaux difficiles à interpréter, mais que « tout le monde connaît dans le monde de la chorale ». « On a du plaisir à les écouter et à les chanter », poursuit-il.