Un agrandissement en vue pour l’entreprise Décovi

L’entreprise Décovi veut se développer à Vicques. Un projet d’agrandissement de l’usine a été publié vendredi dans le Journal officiel. Concrètement, il s’agit d’ajouter un étage à un bâtiment et au parking qui deviendra ainsi « sous-terrain », selon le directeur Claude Chèvre. Une cafétéria et des vestiaires avec sanitaires seront également construits. L’entreprise espère pouvoir commencer les travaux au mois de janvier afin de déménager lors des vacances de Noël 2023. Claude Chèvre précise que cet agrandissement répond au fort développement du marché des masses oscillantes dans l’horlogerie. Entre 25 et 30 personnes devraient d’ailleurs être engagées dans les deux à trois ans pour répondre à la demande. /alr