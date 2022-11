Les dangers de l’automne sur la route

L’automne est là et avec elle de plus longues heures de nuit, la pluie, le brouillard et bien d’autres éléments qui peuvent causer quelques tracas aux usagers de la route. Que l’on soit piéton, cycliste ou automobiliste, il n’est pas possible de rouler de la même manière à cette saison qu’en plein été. Car les dangers peuvent venir de beaucoup d’éléments et une vitesse pas adaptée, un manque d’attention ou encore un manque de visibilité peut déboucher sur un accident, explique le porte-parole du TCS Massimo Gonnella :