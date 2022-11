Quatre décennies d’accueil pour les crèches à domicile

Les crèches à domicile soufflent quarante bougies. Ce réseau d’accueil familial de jour a été fondé en 1982. Il couvre le district de Delémont et depuis une quinzaine d’années dans les Franches-Montagnes. L’Ajoie est gérée par une autre entité. Pour fêter ce quarantième anniversaire, les CAD ont organisé vendredi soir à Delémont une cérémonie en présence de ses accueillantes en milieu familial, anciennement appelées mamans de jour, et des autorités. Les crèches à domicile prennent annuellement en charge près de 1'000 enfants. Elles peuvent compter sur 116 accueillantes formées. Le président des CAD, Loïc Dobler, estime que la structure se porte bien après quatre décennies d’existence.





Une crise sanitaire qui laisse des traces

Les dernières années n’ont toutefois pas été de tout repos. La pandémie a compliqué les choses au niveau organisationnel, mais aussi relationnel. « Les échanges étaient parfois tendus. On a dû recadrer un certain nombre de personnes. C’est quelque chose que l’on n’avait pas l’habitude de faire par le passé », souligne le président. Ces tensions expliquent peut-être partiellement le léger recul observé au niveau du nombre d’accueillantes aux CAD, selon Loïc Dobler. Ce dernier précise que le métier souffre également parfois d’un manque de reconnaissance. « On essaie de travailler pour la renforcer, que ce soit au travers de la formation dispensée et des conditions de travail, en tenant compte des impératifs budgétaires », indique le responsable.