La pétition contre le programme d’économie du Jura fait recette

La pétition qui demande l’abandon dans sa globalité du Plan équilibre 22-26 présenté récemment par le Gouvernement jurassien compte déjà plus de 2'400 signatures. C’est ce qu’indique un communiqué publié ce dimanche par la CDS, la Coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne. Le texte a été lancé le 21 octobre dernier par la CDS, la Fédération interjurassienne de coopération et de développement ainsi que par l’Association jurassienne pour l’action sociale. La pétition demande également « l’ouverture d’un processus participatif et démocratique pour l’établissement d’un plan financier réellement équilibré qui ne nie pas le principe de solidarité ». Ses initiateurs espéraient atteindre le nombre symbolique de 2'000 signatures, chiffre nécessaire pour le lancement d’une initiative cantonale, en l’espace d’un mois mais il leur a fallu deux semaines pour dépasser l’objectif. Le communiqué appelle à poursuivre le mouvement et précise que ce résultat partiel constitue « un encouragement à continuer à mener des actions ». Il conclut en espérant que « les parlementaires qui n’auront d’autres choix que d’accepter ou refuser le plan dans son intégralité sauront entendre cet appel ». /comm-fco