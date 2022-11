La voix des communes face au plan d’économie du Jura

Les communes doivent se faire entendre dans les discussions sur le plan d’économie du canton du Jura. C’est l’avis du maire de Delémont qui s’est exprimé en ce sens lundi dernier devant le Conseil de ville lors des questions orales. Damien Chappuis porte un regard critique sur le PE 22-26, le Plan équilibre 22-26, présenté le mois dernier par le Gouvernement jurassien. Le document vise à économiser 34 millions de francs. Le maire de Delémont regrette que les communes n’aient pas été préalablement consultées et a saisi le comité de l’AJC, l’Association jurassienne des communes, en vue d’écrire au Gouvernement. Damien Chappuis conteste également la garantie - contenue dans le PE 22-26 - d’un effet neutre sur les communes. Il affirme que les communes vont payer la même somme au canton pour des prestations qui seront réduites. Le montant se situe, à terme, à plus de 3,2 millions de francs pour l’ensemble des communes et à environ 500'000 francs par an pour la ville de Delémont, selon Damien Chappuis, qui remet ainsi en question l’interprétation d’une neutralité des coûts pour les communes.