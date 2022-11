Un accident mais pas de blessé sur l’A16

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche, vers 12h05, dans la galerie de Develier sur l’A16. Un automobiliste qui circulait en direction de Porrentruy a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer. Sa voiture a percuté à plusieurs reprises les bords gauche et droit du tunnel avant de s’immobiliser. L’accident n’a pas fait de blessé et n’a causé que des dégâts matériels. Un dépanneur a été dépêché sur place pour prendre en charge le véhicule et le service des infrastructures du canton du Jura a été sollicité pour nettoyer la chaussée. /comm-fco