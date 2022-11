L’embarras du choix pour suivre la Coupe du monde à Delémont

La ville de Delémont fait figure d’exception pour la prochaine Coupe du monde de football, au Qatar. Alors que de nombreux boycotts ont été annoncés ailleurs en Suisse et en France, la capitale jurassienne accueillera deux fans zones dans lesquelles les matches seront retransmis dès le 20 novembre. Les deux événements ne sont toutefois pas organisés par la ville, mais par des privés. Ils se dérouleront à quelques mètres l’un de l’autre. Une fan zone prendra ses quartiers à la Halle des expositions avec également des concerts au programme, l’autre à la Croisée des Loisirs avec différents stands de restauration.





Une proximité géographique

Le fait d’avoir deux manifestations géographiquement très proches l’une de l’autre ne perturbe pas le responsable de la première fan zone : « Ça ne me pose aucun problème. Je ne vais pas regarder ce qu’ils font. Le monde attire le monde, alors on espère que les gens passeront d’un côté à l’autre », explique Edi Hirt. Le son de cloches est identique du côté de son concurrent, Olivier Piquerez, qui est en charge de la retransmission des matches à la Croisée des Loisirs. « On n’a pas le droit d’interdire à quelqu’un de faire quoi que ce soit. La circonstance est peut-être un peu malheureuse quand votre client devient votre concurrent, mais on va faire avec », ajoute-t-il.





Une période festive malgré tout

Cette Coupe du monde se déroulera en plein mois de novembre plutôt qu’en été. Selon les deux organisateurs, la période reste malgré tout propice à faire la fête et à attirer du monde. « Les gens ne seront plus sur les terrasses, il fera un peu froid, donc je pense qu’ils vont se rassembler pour cet événement », explique Olivier Piquerez. Edi Hirt affirme, de son côté, que le fait de jouer au football en automne ou en hiver n’est pas complètement inédit. « En Angleterre, on joue à Noël dans certains championnats », précise-t-il.

En ce qui concerne la question du boycott de cette Coupe du monde au Qatar, les deux concurrents sont sur la même longueur d’onde. Ils reconnaissent globalement que le choix du pays est problématique en ce qui concerne le climat ou les droits humains. Les deux organisateurs estiment toutefois qu’il aurait fallu réagir au moment de l’attribution de la compétition au Qatar il y a une dizaine d’années.