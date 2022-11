Le Patchwork Festival sur les planches du Théâtre du Jura

Le Patchwork Festival est de retour sur la scène culturelle jurassienne. La 10e édition aura lieu du 10 au 19 novembre au Théâtre du Jura, à Delémont. D’une exposition de photos aux ateliers d’improvisation, en passant par l’expression corporelle, la musique et la danse, le programme très varié va mettre en lumière la créativité d’artistes régionaux. « Quand on parle de patchwork, on pense normalement au tissu. Moi je parle de tisser des liens avec des expressions artistiques très différentes. Je pense que les artistes sont heureux de recréer des liens en direct, entre eux et avec le public. On est très heureux de leur offrir cette scène-là. Après deux ans de silence, nous sommes contents de revenir », confie la présidente du festival Monique Probst.

Le Patchwork Festival revient en effet sous les projecteurs après son absence liée à la pandémie de coronavirus. L’entrée à chaque événement sera libre, avec l’organisation d’une collecte à la sortie. Plus d’informations et programme complet ici. /rch