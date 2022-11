Un postulat pour poursuivre la réduction des fuites d’eau

Des efforts ont déjà été effectués par certains distributeurs d’eau pour réduire les fuites. Selon un graphique du Plan sectoriel des eaux 2030 publié à la fin de l’année dernière, le taux de fuites moyen a diminué dans le Jura en sept ans : il est passé de 27% en 2012 à 16% en 2019. Une évolution encourageante, mais ce taux reste supérieur à la moyenne suisse qui est de 13%. Près de la moitié des réseaux du canton perdaient encore 20% ou plus de l’or bleu capté dans les sources et nappes phréatiques en 2019.

Dans son postulat, Lisa Raval relève que l’Office de l’environnement ne dispose pas de données annuelles sur les taux de fuites. Difficile donc d’identifier les distributeurs qui n’ont pas encore vraiment empoigné le problème. L’élue socialiste s’inquiète dès lors de savoir si des communes vont continuer à ne pas lutter contre les fuites d’eau, sous prétexte d’une situation régionale plutôt gérable. Et quand est-il des bons et des mauvais élèves quand des communes sont regroupées dans de grandes entités, comme le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et le Syndicat pour l'alimentation des Franches-montagnes en eau potable (SEF) ? Lisa Raval s’interroge notamment sur la manière de gérer les situations critiques. Le postulat demande donc des éclaircissements ainsi que des améliorations. /ech