Une agriculture plus durable dans le Jura

Une agriculture plus durable pour une alimentation plus durable : la Fondation rurale interjurassienne organise une conférence ce mardi soir à Courtemelon avec pour thème « Les systèmes alimentaires face aux crises et défis du changement climatique ». Le codirecteur du CEDD, le Centre de compétences pour le développement de systèmes agro-écologiques durables basé à Courtemelon, Jérémie Forney, était l’invité de La Matinale. Plusieurs projets sont en cours dans le Jura pour favoriser la durabilité de l’agriculture : « le projet terre vivante, pour protéger la fertilité des sols », un projet en lien avec les abeilles, un autre pour évaluer la durabilité des exploitations ou encore réintroduire des arbres, explique Jérémie Forney. /mmi