« Janus », ou les deux facettes de Niklaus Manuel Güdel

C’est un film qui entend faire cohabiter deux facettes d’une même personne. Niklaus Manuel Güdel, artiste et historien de l’art jurassien, est au cœur du dernier documentaire de Claude Stadelmann. Le réalisateur delémontain présente Janus vendredi soir à Delémont lors d’une avant-première privée. Le film suit Niklaus Manuel Güdel dans un grand atelier aménagé dans l’ancienne usine Condor à Courfaivre. Le réalisateur du film, Claude Stadelmann, explique pourquoi il a choisi d’appeler son film Janus : « Janus c’est l’homme à deux têtes dans la tradition hellénique et latine. Le propos était de concilier, sinon recoller la partie artiste et la partie historien de l’art de Niklaus. C’était le défi et ce que nous avons essayé de faire. » C’est le compositeur jurassien Nathan Stornetta qui assure la composition musicale originale du film.