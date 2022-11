Le Jura pas assez dissuasif face aux rave party ?

Réflexions pour rendre le dispositif de répression davantage dissuasif

Les organisateurs sont interpellés puis dénoncés au Ministère public. Ils s’en tirent le plus souvent avec une amende. Mais qui paye ? « On porte certaines charges auprès des manifestants, mais je ne suis pas sûr qu’ils payent toutes les interventions de la police. Ce n’est pas au citoyen jurassien d’assumer ces coûts », s’interroge encore Jacques-André Aubry en demandant au Gouvernement si l’arsenal législatif ne souffre pas de certains manquements. En charge du dossier, la procureure Laurie Roth explique, elle, que les coûts de la police sont reportés au sein des frais de justice qui reviennent à la charge des organisateurs en cas de condamnation. Le Ministère public affirme mener, en collaboration avec la police, des réflexions pour que le dispositif de répression soit davantage dissuasif. Aux Breuleux aucune dégradation n’a été relevée et aucune plainte, pour l’heure, n’aurait été déposée. En revanche, des échauffourées ont éclaté entre manifestants, membres des autorités communales et un agriculteur. /jpi