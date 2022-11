Un record d’exposants pour le Marché de Noël de St-Ursanne

La magie de Noël va à nouveau s’emparer de St-Ursanne. Le Marché de Noël de la cité médiévale se tient les 3 et 4 décembre. Cette édition signe un retour à la normale, après une annulation en 2020 et des restrictions en 2021 liées à la pandémie de Covid-19. Et ce 24e cru se présente bien, selon la présidente du comité d’organisation Bernadette Altermath. La manifestation fait plus que jamais recette auprès des exposants. Ils seront au nombre record de 130 cette année. Et ils ont été triés sur le volet, puisque seuls ceux qui confectionnent leurs produits eux-mêmes sont les bienvenus : « Au-delà de ce critère, nous n’avons refuser personne », indique Bernadette Altermath. Avec les travaux qui sont désormais terminés dans la cité médiévale, des stands pourront aussi être installés dans la Ruelle.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues pour la manifestation du genre la plus importante de la région. Afin de favoriser l’utilisation des transports publics, les organisateurs ont noué un partenariat avec MOBIJU, qui mettra gratuitement sur pied des navettes entre la gare et la vieille ville : « Cela nous allège au niveau de l’organisation et les bus seront ainsi plus nombreux et coordonnés sur les arrivées des trains », explique Bernadette Altermath. Les traditionnelles animations musicales seront aussi au rendez-vous pour donner du relief aux bonnes odeurs d’épices, de vin chaud et de friandises en tout genre. Le programme ici. /emu