Elisabeth Baume-Schneider vise le Conseil fédéral

Seule Romande dans la course

En cas d’élection, Elisabeth Baume-Schneider serait la première représentante du canton du Jura au Conseil fédéral. C’est la deuxième candidature jurassienne, après celle de Jean-François Roth (PDC) en 1999. L’Assemblée fédérale avait finalement élu le Fribourgeois Joseph Deiss. « Notre région a besoin d’une présence au Conseil fédéral pour qu’on comprenne aussi la situation des régions dites périphériques », a expliqué la Franc-Montagnarde.

La direction du Parti socialiste souhaite présenter un ticket de deux femmes à l’Assemblée fédérale. Pour l’heure, les conseillers aux Etats zurichois Daniel Jositsch et la Bâloise Eva Herzog et la conseillère d’Etat bernoise Evi Allemann se sont proposés. Des candidatures issues de l’aile plus libérale du PS, dont Elisabeth Baume-Schneider estime se différencier : « Je suis peut-être plus à gauche, mais je sais travailler en tant que minoritaire (…). La signature jurassienne, c’est cette nécessité de fédérer, de chercher des alliances ». La Jurassienne est actuellement la seule Romande à s’être lancée dans la course. Les conseillères d’Etat vaudoises Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite ont préféré se concentrer sur leur fonction actuelle.







Décision finale en décembre

Le groupe socialiste aux Chambres fédérales décidera des critères pour retenir les candidatures lors d’une séance préparatoire les 18 et 19 novembre. Le ticket sera constitué en séance extraordinaire le 26 novembre. L’élection pour la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral aura lieu le 7 décembre, tout comme celle pour la succession d’Ueli Maurer (UDC). /gtr