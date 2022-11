Expérience de mentalisme avec Rémi Larrousse

Bousculer les modes de pensée, stimuler la créativité et l’innovation : voilà pourquoi PME et grands groupes comme Vitra, Cartier ou Airbus font appel au mentaliste et illusionniste français Rémi Larrousse. Celui qui est aussi consultant en stratégie pour les entreprises est intervenu jeudi soir à Delémont lors du RDV ECO de la Promotion économique jurassienne et était l’invité de La Matinale ce vendredi. Le mentalisme c’est « un art du spectacle qui consiste à créer l’illusion d’un 6e sens, de lire dans les pensées, mais avec des techniques très rationnelles », explique Rémi Larrousse. Au quotidien, « votre cerveau va chercher des preuves pour confirmer votre intuition, ce qui va en réalité vous induire en erreur. Je montre comment notre cerveau se perd dans de faux raisonnements, dans de fausses pistes », explique-t-il. Rémi Larrousse conseille encore de « réussir à questionner les premières idées qui nous viennent à l’esprit ». /mmi