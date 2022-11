Les Gourmands du Ma(r)tin : 2500 cochons en exposition

C’est un peu la revanche des petits cochons pour le marché de la St-Martin ! La Fondation des Castors expose 2500 porcelets de tous poils. Ils sont gourmands, pirates, en tenue de sortie ou simplement en tirelire.



Cette collection inédite vient de Normandie et est aujourd’hui la propriété de la Fondation des Castors à Porrentruy. Frédéric Strahm, responsable technique et hôtelier à la Fondation des Castors et quelques personnes en situation d’handicap sont encore ce matin en pleine installation de l’exposition.