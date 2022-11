Dzevat Cerkezi : « J’ai mis toute ma rage pour me réinsérer sur le marché du travail »

« Je n’aurais jamais pensé pouvoir gagner ce prix » : c’est encore ému que Dzevat Cerkezi nous accueille dans son bureau de la CSS, à Porrentruy, au lendemain de la réception de l’Office cantonal de l’assurance invalidité. Jeudi soir, cet habitant de Bassecourt s’est vu remettre l’un des prix de la réadaptation professionnelle. Une récompense qui met en avant des personnes au parcours particulièrement méritant, après une atteinte dans leur santé.





Rebondir

« J’ai eu un accident en 2015, qui m’a brisé les côtes du côté gauche. Ca n’a pas été diagnostiqué tout de suite… il a fallu attendre plus d’un an pour que je sois opéré », explique Dzevat Cerkezi. Après ces déboires de santé, il ne pouvait plus continuer son travail de préparateur automobile. Il s’est alors retrouvé à l’assurance invalidité. Difficile, pour cet homme actif, de se retrouver à ne rien faire. Il avoue s'être senti inutile, avant d'avoir la rage de rebondir, notamment grâce à ses enfants. « J’ai envoyé plus de cent CV… et un jour, j’en ai déposé un à la CSS. Deux jours après, j’avais un entretien. » Dzevat Cerkezi admet qu’il est tombé sur les bonnes personnes, à la CSS comme à l’AI... des gens qui l’ont « aidé » et lui ont « fait confiance ».





Epanouissement professionnel

Après un stage réussi et des examens, Dzevat Cerkezi a finalement obtenu un CDI au sein de l’établissement d’assurances. Il est aujourd’hui collaborateur à la clientèle, un métier qu’il juge épanouissant.