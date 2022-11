Gaspard Studer reste président de l’association des Bourgeoisies

Les Bourgeoisies du Jura se sont réunies vendredi soir en assemblée, à Delémont. 75 délégués étaient présents. Ils ont notamment procédé à quelques nominations, après une modification des statuts. Gaspard Studer a été reconduit dans ses fonctions de président pour une période de 5 ans. L’assemblée a aussi nommé Marcel Vogel (Mervelier), et Louis Hulmann (Saulcy), pour succéder à Joseph Comte (Châtillon) et Bertrand Mouttet (Mervelier), qui ont remis leur mandat après 13 et 12 ans d’engagement. Francis Nicol (Porrentruy) et Philippe Broquet (Movelier), ont été reconduits dans leur fonction.

Il a par ailleurs été relevé qu’une journée des Bourgeoisies aura lieu en 2024 dans toute la Suisse. Le Jura organisera l’assemblée nationale des Bourgeoisies en 2026. /comm-cto