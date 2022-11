Communales : Haute-Sorne et Porrentruy élisent leur maire

La population de Haute-Sorne et de Porrentruy est appelée aux urnes pour le second tour des élections communales ce dimanche. Dans les deux communes, le poste de maire est à pourvoir. A Haute-Sorne, Eric Dobler (PDC) est arrivé en tête lors du premier tour avec 37,4% des voix (816 suffrages), devant Etienne Dobler (PS-Verts) avec 31% des voix (676 suffrages) et Valérie Soltermann (Haute-Sorne Avenir) avec 26,7% des voix (583 suffrages). Raoul Jaeggi (PVL) est arrivé en dernière position avec 4,9% des voix (107 suffrages) et ne s’est pas présenté au second tour à la mairie.







Soit une femme, soit un PCSI à Porrentruy



A Porrentruy, trois candidats briguent le siège du maire Gabriel Voirol (PLR) qui ne s’est pas représenté. Philippe Eggertswyler (PCSI) est arrivé en tête au premier tour en récoltant 37,3% des voix (790 suffrages), devant Chantal Gerber (PS) avec 32,6% des voix (690 suffrages) et Anne Roy (PDC) avec 30,1% des voix (636 suffrages). A noter que le PLR a laissé la liberté de vote. Dans tous les cas, le résultat de cette élection sera historique. Pour la première fois, soit une femme, soit un élu PCSI sera à la tête du chef-lieu ajoulot. /gtr