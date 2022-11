Philippe Eggertswyler : « Nous devons sortir des clivages politiques »

Le nouveau maire de Porrentruy donne le ton pour son prochain mandat. Elu à la mairie du chef-lieu ajoulot dimanche, le PCSI Philippe Eggertswyler est revenu sur son élection et ses projets à l’issue du second tour. « Je ne suis pas pour les clivages politiques », a-t-il déclaré en direct dans le Journal de 18h. Le candidat PCSI a également estimé que c’est sa personnalité – et pas forcément sa couleur politique – qui ont joué dans sa victoire. Philippe Eggertswyler est arrivé en tête avec plus de 300 voix d’avance sur ses concurrentes Chantal Gerber (PS) et Anne Roy (PDC). L’ajoulot a également admis que sa proximité avec les milieux sportifs a aussi été le terreau de sa victoire, « mais c’est plus large que cela ».