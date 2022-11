Jurassic Soda et Fenaison Bleue récompensés

Deux lauréats pour le Prix CCJE 2022. Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur (CCJE) a récompensé cette année la brasserie H&K Brewery à Moutier pour sa production de boisson artisanale sans alcool « Jurassic Soda ». Il a également distingué la lavanderaie et herboristerie « Fenaison Bleue » à Mettembert. Le prix a été remis samedi en marge de la traditionnelle séance de St-Martin à Porrentruy. Il est doté de 10'000 francs offerts par les membres du conseil du CCJE afin d’aider les entrepreneurs à développer leurs produits. Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur attribue tous les deux ans leurs prix visant à la contribution au développement économique, culturel et social de la République et Canton du Jura. /comm-aba