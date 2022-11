Le Café des Arts : Rachel Kolly

L’Orchestre de la Ville de Delémont est né en 1922. Depuis un siècle, le but de la société est « de développer l’art musical dans la localité, d’éveiller et de cultiver le sentiment du beau », selon le premier article des statuts de l’orchestre. Deux concerts à Delémont samedi et dimanche puis à Moutier le 26 novembre et à Lajoux le 27 novembre permettrons aux musiciens de se dévoiler face au public jurassien.





Une invitée de marque

Pour fêter ce centenaire, l’Orchestre de la Ville de Delémont reçoit la violoniste Rachel Kolly. Musicienne de renommée internationale, elle est régulièrement invitée à jouer avec différents orchestres dans le monde entier. Elle est également ambassadrice pour Handicap International. Depuis 2011, la musicienne joue avec un instrument d’Antonio Stradivarius datant de 1732. Rachel Kolly parle de son rapport avec son violon.