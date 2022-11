Une base pour éteindre les vitrines et les enseignes à Delémont

Delémont entend franchir le pas vers une restriction de l’illumination des enseignes et des vitrines. Le Conseil communal veut se doter d’un instrument pour pouvoir limiter les éclairages inutiles. L’exécutif va soumettre un Règlement en ce sens au Conseil de ville lors de la prochaine séance du législatif le 28 novembre. Pour le Conseil communal, il est nécessaire d’agir. L’exécutif justifie sa volonté notamment par les risques de pénuries d’électricité à court terme, les augmentations des prix du marché et les débats sur la pollution lumineuse. L’idée générale vise à éteindre les enseignes et les vitrines en pleine nuit, nous a indiqué Murielle Macchi-Berdat. La conseillère communale en charge du dossier précise qu’il s’agirait de parvenir à une application qui se rapprocherait de celle qui existe pour les bâtiments publics, soit une extinction de minuit à environ six heures du matin. La nuit noire ne s’imposerait pas pour autant dans cet intervalle puisque l’éclairage public reprendrait le dessus sur celui des vitrines qui illumine parfois la chaussée.



Concrètement, le Règlement indique que le Conseil communal peut ordonner l’extinction ou la restriction des enseignes et des vitrines pour des motifs d’intérêt public, en appliquant le principe de la proportionnalité. L’exécutif pourra toutefois octroyer des dérogations, par exemple pour une pharmacie de garde. Le texte indique également qu’une décision de restriction ou d’interdiction ne donne droit à aucune compensation. L’entrée en vigueur du Règlement est fixée au 1er décembre. /comm-fco