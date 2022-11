Boncourt baisse le chauffage et garde des illuminations de Noël

Boncourt prend des mesures pour répondre à la crise énergétique en conservant un tant soit peu l’esprit de Noël. La commune annonce mardi limiter la température dans les bâtiments communaux. Les bureaux et les salles de classe utilisés seront chauffés à 20 degrés au maximum. Dans les corridors, il ne fera pas plus de 18 degrés, et 17 dans les halles de sport. Un point de rencontre d’urgence sera aussi installé à la mairie en cas de coupure de courant de plusieurs heures. Il comprendra une batterie, une permanence et des radios polycom pour contacter les services de secours.





Des lumières de Noël brilleront quand même

Boncourt maintiendra en revanche les illuminations de Noël mais restreindra leur utilisation. Seul le secteur autour de la Place du 23-Juin sera illuminé. L’éclairage qui fonctionne avec la technologie LED sera enclenché de 5h30 du matin à 23h. Il démarrera le 6 décembre et durera jusqu’à mi-janvier. /comm-nmy