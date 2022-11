Delémont labellisée « Villeverte Suisse »

Delémont se distingue pour sa gestion durable des espaces verts et sa promotion de la biodiversité. La capitale jurassienne a reçu ce mardi soir le label « Villeverte Suisse » de la part de l’Union suisse des Services des parcs et promenades (USSP). La démarche est soutenue par l’Office fédéral de l’environnement. Delémont n’est que la douzième ville du pays à accéder à cette distinction. Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP) travaille depuis près de trois ans pour mettre en place des processus répondant aux exigences de ce label, indique la Municipalité mardi dans un communiqué de presse.





Un côté précurseur salué

Le label est attribué sur la base d’un système de points. Selon le président de l’USSP, Daniel Oertli, « le résultat est globalement très positif, la ville se distingue très clairement d’autres villes de taille similaire ». Les experts ont notamment salué la bonne formation des collaborateurs et le côté précurseur de la capitale en matière de gestion environnementale. Le Plan climat et le Plan directeur « Nature en ville » de 2006 sont cités en exemple. Daniel Oertli ajoute que l’utilisation de plantes régionales a aussi été mise en avant, tout comme la gestion exemplaire des déchets.