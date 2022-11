« Les Marguerites II » sortent de terre

S’il s’agit officiellement de la première pierre, bon nombre de coups de pioche ont déjà été donnés ces dernières semaines derrière l’hôpital de Saignelégier où le bâtiment « Les Marguerites II » doit sortir de terre. Autorités communales, promoteur et architecte étaient présents ce mardi matin pour inaugurer le chantier qui fera émerger 18 appartements adaptés, 12 appartements protégés ainsi qu’une crèche et une Unité d’accueil pour écolier (UAPE) d’une capacité de quarante élèves environ. Un dispositif pour la petite enfance dont la commune de Saignelégier avait bien besoin selon le maire de la commune. « Actuellement la crèche et l’UAPE sont répartis sur deux sites qui sont loués et qui deviennent limites en termes de nouvelles normes. Ici, combiné à la construction à destination des personnes âgées, c’était une occasion unique de relier ces générations. C’est aussi une attente des parents d’avoir tous les enfants au même endroit », explique Vincent Wermeille.