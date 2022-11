Un budget rouge vif mais qui se veut prudent à Porrentruy

C’est une année compliquée qui se profile pour Porrentruy. Mardi matin, le Conseil municipal a présenté son budget 2023. Il prévoit un déficit d’un peu plus de 1,8 million de francs. Pour arriver à ce résultat, l’exécutif a notamment puisé dans la réserve de politique budgétaire à hauteur de 400'000 francs, ce qui représente le solde restant à disposition. Comme les années précédentes, les charges restent maîtrisées, mais ce sont les recettes fiscales qui n’augmentent plus, explique Manuel Godinat, conseiller municipal en charge des finances. Le Conseil de ville devra se prononcer sur ce budget 2023 jeudi soir.





Déficit structurel imputable à RFFA

Pour expliquer cette perte envisagée d’environ 1,8 million de francs, l’exécutif bruntrutain pointe notamment du doigt les effets de la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA). « Le déficit structurel qui s’élève entre 1,5 et 2 millions de francs représente à peu près la perte de rentrées fiscales liée à l’instauration de RFFA, explique Manuel Godinat. C’est de l’argent que l’on ne trouve plus. Le Canton nous avait prévenus que cette réforme allait faire mal durant les premières années, mais qu’il fallait attendre des retombées économiques dès 2024. On verra dans deux ans si le Gouvernement avait raison ou pas. C’est clair qu’une ou deux entreprises peuvent avoir un impact important sur notre résultat opérationnel et nous faire passer du bon côté de la balance. » Pour établir ce budget 2023 le Conseil municipal n’a pas utilisé d’opérations comptables comme il l’avait fait pour son précédent budget. « On a encore un actif foncier et des actions qui devraient pouvoir être valorisées. On verra par la suite quels leviers utiliser » ajoute Manuel Godinat. À noter encore que le Conseil municipal propose une indexation des salaires du personnel de la commune. Un renchérissement à hauteur de 1,9% qui tient compte de la situation financière de Porrentruy, selon l’exécutif.