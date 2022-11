Près de mille animaux exposés à Saignelégier

Canards, coqs, oies ou encore lapins se montrent à Saignelégier. La société d’aviculture, cuniculture et colombophilie (SACC) de La Chaux-de-Fonds organise de vendredi à dimanche à la Halle-cantine la 100e exposition cantonale neuchâteloise. Elle a retenu le site jurassien à cause de divergences avec les services du vétérinaire cantonale neuchâtelois. A propos notamment de la taille des volières pour les pigeons. Le président du comité d’organisation explique que Neuchâtel va plus loin que la norme appliquée dans les autres cantons. Stéphane Monnet ajoute que la Halle-cantine dispose d’assez de place pour accueillir tous les animaux et qu’elle est équipée d’une cuisine afin d’assurer la partie restauration pour les visiteurs.







Certains sont à la maison

La SACC La Chaux-de-fonds compte quelques éleveurs jurassiens parmi ses 80 membres. Stéphane Sauzer en fait partie. L’agriculteur franc-montagnard élève des canards et des oies. Présenter ses bêtes à domicile est un moment particulier pour lui. « Ça fait plaisir parce qu’on vient régulièrement à la Halle-cantine pour des expositions de vaches et de chevaux. Là on aura les lapins, les volailles et les pigeons », sourit l’éleveur du Cerneux-Lombard. L’enthousiasme est grand surtout que le Covid a enrayé la manifestation pendant deux ans. « Chaque printemps on élève et sélectionne des animaux. Et puis l’automne c’est annulé donc on recommence, souffle le Franc-montagnard qui redoute qu’entre-temps un renard mange ses bêtes. Donc là je suis super content d’enfin y être ».