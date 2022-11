La fromagerie de Develier voit plus grand

La fromagerie de Develier va faire peau neuve et augmenter sa capacité de transformer du lait et de produire du gruyère. Elle a déposé une demande pour s’agrandir et renouveler ses installations dans le Journal officiel de jeudi. Un nouveau bâtiment long de près de 55 m pour 15 m de largeur et 9 m de hauteur va sortir de terre dans le prolongement du site actuel. Cette démarche s’inscrit dans le projet de développement régional Créalait. « L’objectif est d’augmenter notre capacité de production pour, si le marché le permet, transformer davantage de lait et augmenter la quantité de gruyère fabriqué. Le but est également de pouvoir fabriquer des spécialités laitières et fromagères comme des pâtes molles, des yoghourts ou du beurre. Nous devrions aussi être en mesure d’accueillir davantage de producteurs à l’avenir », explique Vincent Boillat, le président de la société coopérative de fromagerie de Develier. Celle-ci réunit actuellement 15 producteurs et sort 300 tonnes de gruyère AOP par année, ce qui représente 8'500 meules.