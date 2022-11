Le Doubs sous les pastels de Charles L’Eplattenier

Le Musée jurassien d’art et d’histoire dévoile une facette moins connue de Charles L’Eplattenier. Dès samedi, l’institution delémontaine propose au public de découvrir une trentaine de pastels réalisés par l’artiste neuchâtelois. L’exposition qui se déroulera jusqu’au 26 février est organisée en collaboration avec l’Institut Ferdinand Hodler (IFH). Dans la région, Charles L’Eplattenier (1874-1946) est surtout connu pour sa sculpture de la Sentinelle des Rangiers ou encore ses décorations du funérarium et du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. « On voulait donner à voir ce que lui avait vu de notre région et du Doubs en particulier », explique Niklaus Manuel Güdel, directeur de l’IFH et commissaire scientifique de l’exposition.





La fragilité du pastel

La technique du pastel est particulière, notamment pas sa fragilité au niveau de la conservation et de l’exposition à la lumière. Les pigments ont tendance à s’effriter, d’où la durée de l’exposition réduite à trois mois. Charles L’Eplattenier semble notamment l’avoir utilisée pour son côté pratique qui lui permettait de dessiner rapidement sans déplacer tout son matériel de peinture. « Les premiers grands ensembles de pastels ont été réalisés lors de la Première guerre mondiale pendant ses permissions », souligne Niklaus Manuel Güdel. Charles L’Eplattenier a également réalisé de nombreux portraits de soldats.