Le Jura hôte d’honneur du « Mois Givré » de Belfort

Le Jura va exporter son image en France voisine à l'occasion des fêtes de Noël. Le canton, via Jura tourisme, est l'invité d'honneur du « Mois Givré » de la Ville de Belfort, une manifestation qui se déroule durant tout le mois de décembre et qui offre diverses animations en ville à l'occasion des festivités et du marché de Noël. Animations et concerts avec des invités jurassiens et même promotion du tourisme jurassien font partie du programme proposé par la cité du lion. Les classes bilingues de musique du Lycée cantonal de Porrentruy vont notamment se produire durant l'événement, ainsi que la Sexy-Clique de Delémont.

Membre de la direction et chargée du développement de l'offre pour Jura Tourisme, Emilie Moreau se réjouit de cette opportunité pour diffuser l'image du canton. « On va partager le chalet de l’organisation tenu par Belfort Tourisme. S’il rentre dans le chalet, on emmènera Marius, le bébé Diplodocus de Jurassica avec son bonnet et son écharpe. L’idée, c’est vraiment de dire aux Belfortains et habitants de la région frontalière : venez nous voir, on a aussi plein d’activités familiales accessibles. On va donc donner de la visibilité à nos prestataires d’activités ». Ce type d’opportunité est particulièrement intéressant pour le Jura qui reste principalement actif sur le marché indigène suisse.