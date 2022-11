Nouveau concert du Groupe Harlem de Courroux à Vicques

Avec un répertoire composé de valeurs sûres de la chanson d’hier et d’aujourd’hui, le groupe Harlem de Courroux présente chaque année un nouveau spectacle musical. Ce soir et demain, à 20h15 à la salle de l’Atrium à Vicques le spectacle « Main dans la main » signifie qu’en partageant toujours le même esprit on avance dans la vie aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments.



Le thème de la barque qui traverse les flots est toujours présent dans l’esprit du groupe Harlem, et ce qui fait la pérennité de cet ensemble c’est la motivation des jeunes chanteurs en âge de scolarité et du directeur Jean-Jacques Jecker.