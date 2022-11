Une nouvelle mouture pour « Choindez, de feu et de fonte »

Des visages plus nets

La nouvelle mouture du documentaire comprend également un entretien réalisé avec un ancien employé qui était en charge du four à recuire. De manière générale, Michaël Beuchat a également retravaillé la qualité des images. « On voit mieux les visages des employés. J’ai donc profité de mettre davantage d’images », explique le réalisateur. Le film sera diffusé dimanche, à 17h, au Cinoche de Moutier. La projection sera suivie d’un apéritif avec le réalisateur et des intervenants du documentaire. /alr