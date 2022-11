Des places d’honneur pour des Brass Band jurassiens

Les musiciens jurassiens ne sont pas parvenus à grimper sur le podium du 47e Concours Suisse des Brass Band ce week-end à Montreux. Sous la baguette de son nouveau directeur Ueli Kipfer, l’Ensemble de Cuivres Jurassien s’est classé 9e, et donc dernier, dans la catégorie excellence après avoir joué le morceau imposé et la pièce de son choix. Le 1er rang est revenu aux Valaisans du Brass Band 13 étoiles. En 3e catégorie, le Brass Band des Franches-Montagnes dirigé par Frédéric Praz s’est classé 5e dans l’auditorium Stravinski. Les 40 jeunes musiciens de l’ECJ B ont, eux, terminé 7es sous la direction de Boris Oppliger. La victoire est revenue aux Bernois du Brass Band Gürbetal. Enfin, la fanfare Union de Buix était aussi engagée à Montreux en 4e catégorie et a décroché la 5e place. /comm-emu-ncp