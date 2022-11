Deux fois plus de véhicules dans le quartier de Lorette

Les bouchons tant redoutés ne perturbent pas Porrentruy. Alors que le pont St-Germain est fermé au trafic depuis plus de quatre mois, force est de constater que la circulation n’est pas problématique sur la route de Courgenay. Avec 7'300 véhicules qui empruntaient le pont quotidiennement, le commissaire de la police municipale craignait des ralentissements jusque sur l’A16. Dominique Vallat est surpris en bien.





Report du trafic

Le chef de la police municipale constate évidemment quelques ralentissements, mais « rien d’insupportable ». Par contre, ces voitures se sont reportées sur d’autres axes. Ainsi le trafic a fortement augmenté dans le secteur de Lorette. Le radar sympathique a été posé à la rue de l’Ermitage, à la rue de Morimont et à la rue de Lorette. Et les chiffres sont éloquents. Le trafic a par exemple doublé à la rue de Lorette. Environ 1’100 véhicules y ont été enregistrés par jour. En mai 2020, 11'000 véhicules ont emprunté cette rue pendant les trois semaines analysées. En octobre, ce chiffre est passé à 24'000. Pour les deux autres itinéraires, le comparatif n’est pas possible. Cet automne, une moyenne de 217 véhicules par jour a été répertoriée par le radar sur la rue de l’Ermitage. Pour celle de Morimont, la moyenne est de 926.