La Fondation Clair-Logis a besoin d’une subvention supplémentaire

La ville de Delémont est appelée à donner un coup de pouce financier à la Fondation Clair-Logis en lien avec construction de son nouvel EMS. Le Conseil de ville devra se prononcer lundi prochain sur une subvention complémentaire de 220'000 francs. La Fondation Clair-Logis risque de se retrouver en situation de surendettement sans une aide supplémentaire de la commune. Le chantier de construction du nouveau bâtiment doit, par ailleurs, faire face à un retard, ce qui ne fait pas les affaires de l’organisme. Pour rappel : les résidents et le personnel de Clair-Logis sont repris par le groupe Tertianum – qui gère plusieurs homes - pendant la démolition de l’ancien bâtiment et la construction du nouvel édifice. L’accord a démarré dès octobre 2020. Il engendre des charges pour la Fondation Clair-Logis et certains coûts - notamment les charges sociales liées au personnel - s’avèrent plus importantes et n’ont pas pu être anticipées. Conséquence : les fonds propres ne suffiront pas à couvrir les pertes enregistrées pour les années 2020 à 2022. Le coup de main de la ville permettrait ainsi à la Fondation Clair-Logis d’éviter un surendettement et d’engager des discussions avec les banques pour ouvrir une ligne de crédit.

Le nouvel EMS ne pourra, par ailleurs, pas accueillir comme prévu ses premiers résidents au premier trimestre 2023 mais au début juillet, ce qui engendrera un manque de rentrées financières. Une nouvelle demande de subvention communale complémentaire n’est ainsi pas totalement exclue. /fco