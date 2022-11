Le Prix jeunesse Jura revient au projet « Anticonstitution.elles »

Le 11e Prix jeunesse Jura a rendu son verdict. La récompense qui vise à promouvoir l’inventivité et la créativité de la jeunesse du canton est revenue au projet « Anticonstitution.elles » vendredi lors de la finale qui a réuni quatre finalistes à Cinemont à Delémont. Les candidats retenus ont eu 180 secondes pour présenter leur idée au public et tenter de convaincre le jury. Le projet « Anticonstitution.elles » est porté par Zoé Seuret, Lucie Benoit et Lucie Germanier et a pour but de développer un podcast sur les femmes et la politique. Les lauréates ont reçu une enveloppe de 5'000 francs. Le prix du public, doté d’un montant de 500 francs, est revenu au groupes scouts delémontains Notre-Dame de la Route et St-Michel qui a participé au camp scout fédéral « Le mova ». /comm-emu