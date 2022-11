Classe politique : les Prévôtois aux urnes

Moutier renouvelle ses autorités. Les élections municipales ont lieu dimanche dans la cité prévôtoise. La mairie est combattue. Le maire sortant Marcel Winistörfer fera face à l’antiséparatiste Francis Pellaton. Il y aura également des enjeux majeurs pour l’élection au Conseil de ville. L’UDC, le PLR, le PSJB et Interface ont disparu des listes et les partis de l’Entente jurassienne n’ont pas conclu d’apparentement cette année. Ces élections seront, par ailleurs, marquées par le gros dossier des finances délicates de la cité prévôtoise. Et puis, elles auront forcément leur écho dans le Jura, puisque les nouvelles autorités seront celles qui continueront les travaux en vue du transfert de Moutier dans notre canton. Les élus auront notamment la tâche de défendre les intérêts de la ville face au canton de Berne dans le cadre du concordat intercantonal. On parcourt les enjeux des élections municipales de Moutier avec notre journaliste Olivier Zahno, qui couvre l’actualité prévôtoise depuis de nombreuses années. /mle