Croissance démographique : fortes différences entre les communes jurassiennes

Le canton du Jura a gagné 89 nouveaux habitants l’an dernier. C’est ce qui ressort du mémento statistique 2022 du canton publié mardi. Au 31 décembre 2021, 73'798 personnes précisément avaient leurs papiers dans l’une des 53 communes jurassiennes. Toutefois, si les chiffres cantonaux augmentent, c’est loin d’être le cas dans toutes les communes.

Il faut d’abord signaler que le seul district qui présente un chiffre en hausse est celui de Delémont. 171 personnes au total ont déposé leurs bagages dans l’une de ses 19 communes. Une augmentation marquée par la très belle progression de Courrendlin qui compte 97 personnes supplémentaires, tout simplement le meilleur résultat du canton, juste devant Haute-Sorne et ses 94 habitants de plus. Une chose est sûre, l’augmentation dans le district n’est pas encouragée par son chef-lieu. En effet, Delémont a perdu 139 personnes, le plus mauvais élève de la classe à l’échelle jurassienne.

Toutefois, ce n’est pas le seul chef-lieu à faire grise mine. Dans les Franches-Montagnes, Saignelégier a perdu 35 habitants. Un chiffre parfaitement compensé par le gain important de Muriaux. Au total, en comparaison annuelle, le district compte une personne de moins.

La situation est loin d’être la même en Ajoie. Près de deux tiers des communes ont perdu du monde pour un total de 81 personnes en moins.

À l’inverse des autres districts, le chef-lieu redresse le navire en affichant le meilleur résultat. Porrentruy compte 32 nouvelles personnes. La diminution la plus nette est celle de Haute-Ajoie avec une perte 23 habitants. /lge