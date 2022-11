Résultat définitif pour les communales

Le résultat des élections communales jurassiennes 2022 est désormais définitif. Aucun recours contre le résultat du 2e tour à Porrentruy et Haute-Sorne n’a été déposé au tribunal de première instance au terme du délai d’opposition qui est arrivé à échéance ce mercredi, 10 jours après le scrutin du 13 novembre. Les résultats du 1er tour du 23 octobre n’avaient pas non plus fait l’objet d’un recours. /tna