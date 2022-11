Le Jura valide la nouvelle liste hospitalière dans les soins somatiques aigus

Une nouvelle liste hospitalière dans le domaine des soins somatiques aigus entrera en vigueur le 1er janvier prochain dans le Jura. Le gouvernement jurassien a validé la liste, qui comprend notamment une révision des prestations attribuées à l'Hôpital de Moutier.

Cinq nouveaux sites hospitaliers en soins somatiques aigus seront ajoutés dans la liste : le Centre hospitalier de Bienne, l'Hôpital du Jura bernois site de Saint-Imier, l'Hôpital de Moutier, le St. Claraspital à Bâle et la Rennbahnklinik à Muttenz (BL). Ainsi, 17 sites seront accessibles à la population jurassienne, indique mercredi le canton dans un communiqué.

Le gouvernement a révisé la liste après avoir mené une consultation technique sur une liste provisoire durant l'été. Pour mémoire, cette consultation a été au centre d'un nouveau recours contre le résultat du vote de Moutier du 28 mars 2021 sur son transfert dans le canton du Jura.

La communication des autorités jurassiennes durant la campagne relative à la liste hospitalière de l'hôpital prévôtois était pointée du doigt : le canton s'était engagé à reprendre l'ensemble des prestations sur la liste hospitalière bernoise, mais le projet de liste provisoire mis en consultation prévoyait de retirer des missions à l'hôpital. La préfète du Jura bernois n'est pas entrée en matière le mois dernier sur ce recours.

Après validation, la liste des prestations attribuées à l'Hôpital de Moutier a été revue. Elle le sera une nouvelle fois avant le transfert de la cité prévôtoise en 2026 pour permettre l’adéquation de l’offre en soins somatiques aigus à l’augmentation de la population jurassienne (+10%).





Plus grande proximité

Avec cette nouvelle liste, le gouvernement jurassien se félicite d'une plus grande proximité des prestations de soins de base, de pédiatrie et de gynécologie/obstétrique. Il relève avoir évalué le respect des exigences de chaque prestation et pris en compte des critères d'économicité, d'accessibilité, de qualité et de sécurité.

Les prestations de soins gériatriques aigus et soins palliatifs spécialisés resteront regroupées sur le site de Porrentruy de l'Hôpital du Jura. En outre, la coopération entre ce dernier et l'Hôpital universitaire de Bâle sera renforcée par la reconnaissance de certaines prestations supplémentaires. /ATS-aba