Un chariot de bonheur et d’échanges au chevet des enfants malades

Voilà un quart de siècle que ses membres tentent de distraire des enfants malades. L’association « Le Chariot magique » célèbre son quart de siècle d’existence. Et elle marque le coup ce mercredi sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura, avec un spectacle inédit proposé par la compagnie « L’Art mobile ». « Le Chariot magique » est composé d’une cinquantaine de professionnels de la santé à l’échelle romande, dont une dizaine active sur le site de Delémont, principalement des infirmières et des infirmiers spécialisés. Depuis 25 ans, ceux-ci offrent un accompagnement ludique et thérapeutique aux enfants dans sept services pédiatriques de Suisse romande, dont Delémont, et dans un établissement bernois. Ces soins relationnels ne sont pas subventionnés par les pouvoirs publics et vivent essentiellement de cotisations et de dons.







Rire et pleurer

Les intervenants passent deux fois par semaine sur le site hospitalier de Delémont. Ces personnes ont suivi une formation spécifique pour accompagner les enfants hospitalisés et traiter à la fois de soucis médicaux ou de problèmes familiaux et mentaux. Leur activité ne se limite pas à jouer et à rire. Les membres de l’association sont aussi appelés à écouter les enfants, à les voir pleurer ou encore à gérer leurs peurs, selon Nicole Godinat, une des intervenantes à Delémont. Dans certains cas, cette approche permet de libérer la parole chez l’enfant, d’après cette dernière, et elle incite les intervenants à faire un rapport aux médecins dans le cadre du suivi.

Retrouvez l’entretien mené ce mercredi dans La Matinale de RFJ avec Nicole Godinat et Laure Michel, deux intervenantes du « Chariot magique ». /mle